Harald Wunneburg (r.) stellt zunächst acht seiner Bilder in der Ergotherapiepraxis von Jens Grüttner in Schönebeck aus. Zu sehen ist das abstrakte Ölgemälde sowie mehrere Federzeichnungen und Holzschnitte.

Schönebeck - Schon seit rund 50 Jahren hat sich der Schönebecker Harald Wunneburg in seiner Freizeit der Kunst verschrieben. Einen Einblick in seine Arbeit können die Schönebecker ab sofort in der Ergotherapiepraxis von Jens Grüttner in der Steinstraße bekommen. Montags bis donnerstags in der Zeit von 8 bis 14 Uhr können zunächst acht Bilder von Wunneburg begutachtet und auch gekauft werden.