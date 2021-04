Müllstreit im Naturidyll

Plötzky/Pretzien/Staßfurt

Nadelgehölze wiegen sich im Wind, Vögel zwitschern um die Wette und überall laden kleine und große Seen zum Baden ein: Das Ferien- und Naherholungsbiet Plötzky/Pretzien ist ein beliebtes Ferienareal im Salzlandkreis. Gerade an den Wochenenden nutzen die Besitzer der Ferienbungalows ihre kleinen Schätze zum Entspannen in der Natur. Über 600 Bungalows sind in Ostelbien dauerhaft verpachtet. Auch aus der Region Staßfurt haben sich Menschen hier ein lauschiges Plätzchen zur Erholung geschaffen.

Doch hinter der Idylle gibt es Streit, der sich schon fast ein Jahr hinzieht und vor Gericht über Monate ausgefochten wird. Seit dem 1. Mai 2020 müssen Ferien-Bungalow-Besitzer im Salzlandkreis Gebühren für die Entsorgung von Restabfall bezahlen. Die Mülltonnen allerdings werden nicht direkt an den Grundstücken abgeholt. Gerade für viele ältere Bungalow-Besitzer ist das aber beschwerlich. Denn die Mülltonnen werden nur an offiziellen Straßen geleert und müssen von den Bewohnern über sandige und unebene Wege erst einmal bis dorthin gezogen werden.

Anschlusszwang bei der Abfallentsorgung?

Vor Gericht wehren sich die Kläger nun gegen Grundsätzliches bei der Müllabfuhr. „Vordergründig geht es um die Frage, ob für zeitweilig genutzte und nicht zum Wohnen bestimmte Grundstücke im Naherholungsgebiet ,Plötzky' ein Anschluss- und Benutzungszwang an die öffentliche Abfallentsorgung besteht. In einigen wenigen Verfahren wenden sich die Kläger gegen die Rechtmäßigkeit der Gebührenhöhe“, teilt Christoph Zieger, Pressesprecher beim Verwaltungsgericht Magdeburg, mit. „Zur Zeit sind beim Salzlandkreis, vertreten durch seinen Kreiswirtschaftsbetrieb (KWB), insgesamt 24 gerichtliche Klagen und 120 Widersprüche von Bürgern in Bearbeitung. Die Auseinandersetzungen stehen vor allem im Zusammenhang mit der Abfallgebührenerhebung“, so Kreissprecherin Marianne Bothe. „Die Streitwerte variieren zwischen 6,15 Euro und 49,80 Euro. So ist davon auszugehen, dass die Aufwendungen der beteiligten Parteien und die damit verbundenen Kosten ein Vielfaches des Streitwertes betragen.“

Kläger wollen aber nicht nur klären, ob es überhaupt rechtens ist, dass für die Ferienhäuschen Müllgebühren bezahlt werden müssen. Sie fragen sich auch, ob der Kreiswirtschaftsbetrieb überhaupt als Eigenbetrieb Müllbescheide versenden darf. Die Bürger wehren sich juristisch dagegen, dass die Betriebsleitung des Eigenbetriebs Bescheide im Namen des Betriebsleiters erlässt und überhaupt Müllgebührenbescheide erlässt. Sie sagen: Der Salzlandkreis wäre eigentlich zuständig. Die Bescheide, die zum Jahresanfang verschickt werden, sollen demnach nicht gültig sein.

Das Verwaltungsgericht in Magdeburg beschäftigte sich im Eilverfahren mit der Frage, ob der Kreiswirtschaftsbetrieb überhaupt und im Namen des Betriebsleiters Bescheide verschicken darf. Am 20. November 2020 urteilte das Verwaltungsgericht: Nein, darf er nicht. Die Antragsteller bekamen also recht. Der Salzlandkreis legte gegen dieses Urteil Beschwerde ein vor dem Oberverwaltungsgericht in Magdeburg.

Oberverwaltungsgericht gibt dem Kreis recht

Der Fall wurde in höherer Instanz neu beleuchtet. Tatsächlich gab es ein anderes Urteil: Am 23. Februar dieses Jahres bekam der Salzlandkreis recht. „Es ging um die Fragen, ob es rechtens ist, dass der Bescheid im Namen des Betriebsleiters verschickt wird und ob die Betriebsleitung überhaupt rechtlich dazu in der Lage ist“, sagt Claudia Schmidt, Pressesprecherin beim Oberverwaltungsgericht. Bei beiden Sachen urteilte das Oberverwaltungsgericht: Ja, das ist rechtens.

Claudia Schmidt, als Richterin vom Fach, erklärt: „Die Erhebung von Müllgebühren sind häufig ausgelagert.“ Es ist also nicht ungewöhnlich, dass wie im Salzlandkreis, nicht der Kreis selbst sich darum kümmert. Vor Gericht habe es schon einmal einen ähnlichen Fall gegeben wie im Salzlandkreis. Auch in Zeitz wurde einmal vor Gericht gestritten, ob ein Eigenbetrieb seine Bürger zur Kasse bitten darf. Auch dort wurde entschieden: Ja, darf er.

Im Salzlandkreis ist diese Frage zwar geklärt, der Streit vor Gericht aber noch nicht zu Ende. Das Verwaltungsgericht ist nun zuständig, die weiteren grundsätzlichen Fragen zu klären, wie zum Beispiel, ob es im Naherholungsgebiet Plötzky/Pretzien eben einen Anschlusszwang an die öffentliche Abfallentsorgung gibt. „Dieses Hauptsacheverfahren kann dauern“, so Claudia Schmidt vom Oberverwaltungsgericht. „Anhängig sind derzeit 31 Klageverfahren“, informiert Christoph Zieger vom Verwaltungsgericht. Am 27. April gibt es zum Beispiel einen öffentlichen Verhandlungstermin in drei Verfahren.

Übrigens: Eine Klage hat keine aufschiebende Wirkung. Das heißt, dass die Bungalow-Besitzer ihre Müllgebühren weiter bezahlen müssen und auch weiterhin ihre Tonnen an die dafür vorgesehenen Stellen schieben müssen. Solange bis es rechtliche Klarheit gibt. In die eine oder die andere Richtung.