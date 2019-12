Termine 2020

21. Januar, 15 Uhr: Gesprächsrunde mit Rennfahrer Hennie Kuiper aus den Niederlanden im Radsportmuseum Kleinmühlingen

23.-28. Januar: Infostand des Vereins beim Berliner Sechs-Tage-Rennen

7. März, 11 Uhr: Mitgliederversammlung des Vereins Radfreizeit, Radsportgeschichte und Friedensfahrt

3. Mai: Salzlandradeltag nach Ilberstedt

6. Mai: Kleine Friedensfahrt in Eickendorf

9.-10. Mai: Besuch des Friedensfahrtmuseums in Terezin, Tschechien

12. Mai: Kleine Friedensfahrt in Nienburg

21. Mai: „Wir feiern die Friedensfahrt“, Sieger der Friedensfahrten von 1970, 1980, 1990 und 2000 sind eingeladen

7. Juni: Teilnahme am Rosenfest-Umzug in Bernburg, Kleine Friedensfahrt in Kleinmühlingen

16.-17. Juni: Kleine Friedensfahrt in Bedum, Niederlande

27. September: Info-Stand des Vereins beim Tag der Regionen in Staßfurt

3. Oktober: Friedensfahrt-Familien-Radtour in Staßfurt