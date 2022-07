Muss Schönebeckerin für kleinen Diebstahl ins Gefängnis?

Schönebeck - Schon in der ersten Verhandlung gegen die 53-jährige Schönebeckerin hatte Strafrichter Eike Bruns der Angeklagten klar gemacht, dass es sehr schlecht für die aussehe. Beim Fortsetzungstermin am Mittwoch hat sich die Situation für die wegen Diebstahls angeklagte Frau nicht verbessert – im Gegenteil. Die Aussagen der 36-jährigen Zeugin, einer Angestellten in einem Bekleidungsgeschäft in Schönebeck, bestätigen die Anklage der Staatsanwaltschaft.