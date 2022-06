Müssen Eltern in Schönebeck und Staßfurt bald mehr bezahlen?

In der Egelner Mulde kommen auf Eltern 2023 höhere Kosten für die Kinderbetreuung zu. Wie entwickeln sich die Kosten für Kita-Plätze in anderen Kommunen wie Schönebeck, Staßfurt oder Barby?

Schönebeck/Staßfurt - Was darf ein Kita-Platz kosten? Können Eltern entlastet oder müssen sie stärker belastet werden? Vor wenigen Wochen hat der Verbandsgemeinderat der Egelner Mulde beschlossen, die Kita-Beiträge ab 2023 um 10 Prozent anzuheben. Und ab 2024 erneut. Auch in der Stadt Hecklingen wurde die Diskussion über Erhöhungen erst vor kurzem angeschoben. Wie ist die Situation in den anderen Städten und Gemeinden in den Altkreisen Schönebeck und Staßfurt? Und wer zahlt was?