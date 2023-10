Welsleben - 1950 fand die Einschulung eines neuen Jahrgangs in die Grundschule in Welsleben statt. Acht Jahre später, 1958, feierten sie ihre Entlassung mit dem erfolgreichen Abschluss der Schulzeit. Diese Entlassung jährt sich in diesem Jahr zum 65. Mal.

Aus diesem besonderen Anlass trafen sich die alten Klassenkameraden in einem griechischen Restaurant in Schönebeck und sinnierten über die alten Schulzeiten und ihren jeweiligen Lebenswandel. „Aus unserem Jahrgang haben alle etwas aus ihrem Leben gemacht und haben ihren Weg erfolgreich bestritten“, berichtet Harald Küster vom Werdegang seiner ehemaligen Mitschüler.

Fürs Traktorenwerk in der Welt unterwegs

Als Beispiel nennt er Wolfgang Meyer. Dieser war für das Traktorenwerk Schönebeck auf zahlreichen Kontinenten als Devisenbeschaffer für die damalige Regierung der DDR unterwegs. Auch im sportlichen Bereich war er überaus erfolgreich. Während der Armeezeit war Meyer in der Sportgruppe von Oberst Siegfried Valentin aktiv. Valentin, bekannter Mittelstreckenläufer, stellte 1960 den Weltrekord im 1000-Meter Rennen auf. Im Potsdamer Luftschiffhafen konnte Wolfgang Meyer gleich zwei Mal den 2. Platz und ein Mal den 3. Platz bei den Deutschen Meisterschaften im Skiorientierungslauf erringen, wie berichtet wurde.

Dem Jahrgang gehörten zahlreiche Schüler aus Schlesien, Ostpreußen und dem Sudetenland an. Zwei von Ihnen wurden nach ihrer Schulzeit als Autor tätig. So schrieb Marianne Wiese (geborene Schmidt) ein interessantes Buch über die Flucht ihrer Familie aus Schlesien, wohingegen Ute Druckenbrodt (geborene Stroh) sich in ihrem Werk der Flucht in die Bundesrepublik widmete.