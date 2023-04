Am vergangenen Freitag war ihr letzter offizieller Arbeitstag – zumindest fast. Denn in ihrer finalen Arbeitswoche, nach 32 Jahren Dienstzeit, nahm sich noch einmal den allerletzten Urlaub, dann ging sie in Rente.

Eickendorf - Zeitungszustellerin Jutta Wendt aus Eickendorf hat in 32 Jahren nicht nur die Tageszeitungen der Volksstimme ausgetragen, auch den Wochenspiegel/Generalanzeiger sowie die Briefe der Biberpost verteilte sie jeden Tag an die Bewohner des Bördelanddorfes. Angefangen hatte alles 1991. Bis dahin hatte sie in einem Gummiwerk in Brandenburg gearbeitet. Als dieses schließen musste, musste eine neue Tätigkeit her. Da kam die Annonce „Zusteller/in in Eickendorf gesucht“, im Zeitungsblatt genau richtig.