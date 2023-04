Schönebeck - Gute Nachrichten für Sportvereine und Schulen: Die Franz-Vollbring-Sporthalle kann seit Dienstag, 11. April, wieder genutzt werden, die Sanierungsarbeiten sind nahezu abgeschlossen, informiert Frank Nahrstedt aus der städtischen Pressestelle auf Anfrage. „Vereine und Schulen wurden bereits darüber informiert. Am Wochenende finden sogar wieder die ersten Punktspiele in der Halle statt“, so Nahrstedt. Lediglich im Kioskbereich sind noch Arbeiten ausstehend, die in nächster Zeit fortgeführt werden – der Sportbetrieb ist aber wieder uneingeschränkt möglich.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.