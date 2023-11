Feuchtigkeit in den Räumen und Lehrermangel. Zuletzt waren die Schlagzeilen rund um die Schule kein Grund zur Freude. Zumindest das Thema Feuchtigkeit könnte sich in Kürze erledigt haben.

Schönebeck. - Was lange währt, wird endlich gut, besagt eine alte Redensart. Das trifft in diesem Fall auf die Dr.-Tolberg-Schule in der Wilhelm-Hellge-Straße zu. Dort wird jetzt das Dach saniert. Damit soll der Problematik der anfallenden Feuchtigkeit in den Räumen Einhalt geboten werden. „Schleppend“, bewertet Ronny Schrader das Vorankommen auf dem Dach. Gemeinsam mit seinen beiden Kollegen Michael Höhne und Andreas Schwark ist er derzeit dabei das alte Dach zu entfernen. „Das Problem ist, dass da mehrere Schichten übereinander liegen, die erst mal weg müssen“, erklärt Michael Höhne. Dass das alte Dach runter muss, daran besteht kein Zweifel. Aufgrund der maroden Regenwasserableitung lief das Wasser innen an den Fenstern herunter.

Rund drei Monate werden die Arbeiten andauern, teilte Stadtsprecher Frank Nahrstedt mit. Allerdings könne dies aber auch witterungsbedingt variieren. Entsprechend ist mit der Fertigstellung, Anfang nächsten Jahres zu rechnen. „Es ist kein Schimmel an den Wänden sonder das sind Wasserflecken“, betont der Sprecher in diesem Zusammenhang.

Weitere Arbeiten im Inneren der Schule werden folgen. Der Innenbereich wird noch neu gemacht werden. Frank Nahrstedt bestätigt, dass eine Begutachtung stattfand. Demnach müssen Malerarbeiten durchgeführt werden, um die Wasserflecken zu überdecken.