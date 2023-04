Am 13. April fand ein Zeuge in einer Garage in der Magdeburger Straße in Schönebeck 39 Fahrräder und informierte die Polizei. Die sucht nun fieberhaft nach den Besitzern. Als hilfreich haben sich dabei einmal mehr die Rahmennummern erwiesen.

Schönebeck/Bernburg - Vor knapp zwei Wochen sind 39 teilweise hochwertige Fahrräder in Schönebeck gefunden worden. Ein Zeuge hatte die Polizei am 13. April zu einer offen stehenden Garage in der Magdeburger Straße gerufen. Diese Nachricht ist mit Sicherheit für viele beklaute Fahrradbesitzer ein Hoffnungsschimmer, ihr Fahrrad zurückzubekommen. Vor allem da sich am gleichen Tag, vermutlich parallel zum Anruf bei der Polizei, das Bild der Räder auch in den sozialen Netzwerken verbreitete.