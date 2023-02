Am Samstag brennt eine Lagerhalle in Schönebeck. Nun ist die Spurensicherung der Polizei vor Ort. Brandstiftung kann noch nicht ausgeschlossen werden.

Dieses Backsteingebäude, das von einem Schönebecker Unternehmer als Lagerhalle genutzt wird, wurde durch einen Brand am Sonnabend schwer beschädigt. Am Montag war die Spurensicherung vor Ort.

Schönebeck - Nach dem Brand einer Lagerhalle in der Wilhelm-Hellge-Straße in Schönebeck am Sonnabendvormittag war am Montag die Spurensicherung der Polizei vor Ort. Wie Nico Hergert, der Eigentümer des Gebäudes und Leiter eines Bauunternehmens berichtet, gebe es Anzeichen, die auf Brandstiftung hindeuten. „Die Polizei will jetzt einen Spürhund einsetzen“, sagte er der Volksstimme.