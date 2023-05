Jugendbeirat in Schönebeck Nach vielen Austritten: Wie wieder mehr Mitglieder gewonnen werden sollen

Seit 2015 gibt es einen Kinder- und Jugendbeirat in Schönebeck. Zuletzt kam es häufiger zu Austritten. Warum das so ist und was Stadträte raten, damit wieder mehr Leute dem Gremium beitreten.