Für einen Hund, der in Schönebeck durch einen Biss ein Mädchen angefallen und verletzt hat, ist ein neuer Halter gefunden worden.

Biere/Schönebeck l Die Hündin, die am Pfingstmontag ein Mädchen in Schönebeck durch einen Biss schwer verletzte, wurde wieder vermittelt. Dies teilt Andreas Pluntke, Leiter des Ordnungsamtes der Gemeinde Bördeland mit. Weil der Hund bereits zwei Mal durch Bisse auffällig geworden ist, muss der neue Halter eine Sachkundeprüfung ablegen und der Hund wird einem Wesenstest unterzogen. Da der neue Halter in Sachsen lebt, liegen die Tests aber nicht mehr in Händen des Landesverwaltungsamts Sachsen-Anhalt.

Die Hündin ist momentan beim Tierschutzverein Salzlandkreis untergebracht, wo sie sich nach Angaben der Vorsitzenden Christiane Strempel unauffällig verhalte. Die bevorstehende Übergabe an den neuen Halter ist klar geregelt: „Christiane Strempel muss den Hund bis zur Landesgrenze bringen, erst dort darf der neue Halter das Tier in Empfang nehmen“, erläutert Pluntke.