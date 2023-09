Kinderbetreuung Nach Wasserschaden in Pretziener Kita: Kinder leben sich in Plötzky ein

38 Kinder aus der Kita in Pretzien werden derzeit mit in der Plötzkyer Kita „Haus der kleinen Stifte“ betreut. Wann die Auswirkungen des Wasserschadens in der Pretziener Kita behoben sind, ist noch unklar.