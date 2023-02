Vor gut einem Jahr durfte sich Werner Laurich in das goldene Buch der Stadt Schönebeck eintragen.

Schönebeck (ok) - Werner Laurich hat Feuerwehrgenerationen in der Stadt mit geprägt, galt als ehrlicher und verlässlicher Kamerad mit viel Fachwissen. „Für uns ist das ein großer Verlust“, sagte am Dienstag Stadtwehrleiter Daniel Schürmann.