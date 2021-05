Nachwuchs des Jahres: Frohser Jungstorch schaut auf die Welt

In Schönebeck/Frohse gibt es jetzt ganz besondere Tiere zu bestaunen. Darum ist genau dieser Ort perfekt für die Störche.

Dieser süße Fratz ist in Frohse geschlüpft.

„Oh ist das süüüüüß“, werden jetzt bestimmt viele Leser ausrufen. Und es stimmt ja auch. Im Nest auf der Frohser Kirche hat sich possierlicher Nachwuchs eingestellt. Leserin Agnes Schulz beobachtet seit Jahren regelmäßig das Storchenleben. In diesem Jahr, so schreibt sie, hat sich nur einmal Nachwuchs eingestellt, in den Jahren zuvor schlüpften mehrere Jungtiere aus den Eiern. Dass der Kleine ohne Namen schnell wachsen und flugfähig werden wird, daran besteht kein Zweifel. Die umliegenden Elbwiesen bieten ein breites Futterspektrum für die langbeinigen Vögel.