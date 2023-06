Angeln war früher für Kinder und Jugendliche eines der großen Hobbys. Daran wollen die Angler in Barby anknüpfen und luden zum Familienangeln an den Colphus ein.

Angeltag am Colphus bei Barby

Kevin Krause mit einer kleinen Rotfeder. Nachdem er den Fisch vom Haken befreit hat, darf die Rotfeder zurück in das Gewässer. Aber es gibt auch deutlich größere Fische im Colphus, sagen die erfahrenen Angler.

Barby - Zahlreiche Familien folgten am Sonnabend der Einladung der Barbyer Angler. Der gut 400 Mitglieder starke Verein sucht Nachwuchs und will vor allem Kinder und Jugendliche für das Angeln begeistern, sagt Torsten Münzberg. Vor kurzem sorgte ein anderes Ereignis in Barby für Schlagzeilen: Die Elb-Fähre setzte aufgrund eines Unfalls für einige Zeit mit dem Betrieb aus.