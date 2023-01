Kultur Narren: In diesem Jahr geht es beim Bierer Karnevalclub um den Fachkräftemangel und die Helden des Alltags

In vier Wochen ist es soweit: Der Karnevalclub Biere startet närrisch in das Jahr 2023. Das Motto steht noch nicht ganz fest. Aber in diesem Jahr wird sich alles um den Fachkräftemangel drehen. Der Spaß ist vorprogrammiert.