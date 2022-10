Nebenkosten in Sporthalle: Unsicherheit bei Schönebecker Sportverein

Die Preise für Strom und Gas haben kräftig angezogen. Was da auf Schönebecker Sportvereine wie Union 1861 zukomme, sei nicht abzuschätzen, so Vereinspräsident Frank Rüchhardt.

Schönebeck - Nichts genaues weiß man nicht. So oder so ähnlich könnte man wohl die Situation der Sportvereine in der Stadt umschreiben, wenn es um die anfallenden Energiekosten in den Sporthallen geht. „So wirklich weiß keiner, was auf die Vereine da so zu kommt. Teurer wird es wohl werden, unklar ist aber, um wie viel“, sagt Frank Rüchhardt, Präsident von Union 1861 Schönebeck.