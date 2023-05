Verkehr Netto: Beim Schönebecker Supermarkt ist das Parken nur für Kunden erlaubt

Die Suche nach einem Parkplatz ist in Deutschland nicht immer einfach. Weil Autofahrer an einigen Stellen zu lange stehen bleiben, sind Maßnahmen getroffen worden. In Schönebeck gilt auf dem Parkplatz des Netto Marktes in der Söker Straße strenge Regeln. Bei Verstoß dagegen drohen Geldstrafen.