Der Jugendclub in Biere öffnet wieder.

Biere. - Wo einst Kinder und Jugendliche gemeinsam Zeit verbracht haben, stehen die Räumlichkeiten seit einem Jahr ungenutzt leer: Fast ironisch wirkt der ursprüngliche Name des Jugendclubs „Timeless“ in Biere. Denn wenn eins an dem Gebäude genagt hat, ist es der Zahn der Zeit.