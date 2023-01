Eine vermutliche Rarität schlummerte bisher eher unbemerkt in der St.-Johannis-Kirche in Bad Salzelmen. Das Landesamt für Denkmalpflege hat den Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen auf einen Fund aufmerksam gemacht.

Das wurde in der Kirche entdeckt. Was ist es?

Schönebeck - In der St.-Johannis-Kirche in Schönebeck schlummert offenbar ein Schatz, der dem Kirchbauverein Schönebeck-Salzelmen um dem Vorsitzenden Michael Feldbach bis vor kurzem entgangen war. „Ich habe das eigentlich für nichts besonderes oder seltenes gehalten“, sagt Feldbach über die neue alte Rarität in St. Johannis. Was wurde dort entdeckt?