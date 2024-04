In der Neuen Wohnstadt entstehen in den kommenden Monaten auf zwei Bauabschnitten neue Fuß- und Radwege. Calbe ist eine der ersten Kommunen in Sachsen-Anhalt, die eine hohe Förderung bekommen.

Neue Fuß- und Radwege werden in Neuer Wohnstadt in Calbe gebaut

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - In der Neuen Wohnstadt in Calve gab es am Montag den offiziellen Baustart für neue Fuß- und Radwege. In der Lessingstraße starten die Bauarbeiter mit dem ersten Bauabschnitt. „Der neue Streckenabschnitt wird künftig die Innenstadt und die Neue Wohnstadt für den Rad- und Fußverkehr komfortabel und sicher miteinander verbinden“, erklärte Sachsen-Anhalts Ministerin für Infrastruktur und Digitales, Lydia Hüskens (FDP), die beim feierlichen Spatenstich in der Saalestadt dabei war.