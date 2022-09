Neue Gebühren in Schönebeck: Beisetzungen werden merklich teurer

In Schönebeck werden die Friedhofsgebühren neu kalkuliert. Im Ergebnis dürften die Bürger für Beisetzungen nun deutlich tiefer in die Tasche greifen. Mitunter verteuern sich Bestattungsarten um mehrere hundert Euro.

Schönebeck - Beisetzungen in Schönebeck könnten ab dem nächsten Jahr merklich teurer werden. Schönebecks Stadträte haben derzeit nämlich eine überarbeitete Friedhofsgebührensatzung auf dem Tisch. Mit dem neu gefassten Regelwerk, das nun in den verschiedenen Ausschüssen beraten wird, werden die Gebühren für zahlreiche Bestattungsarten und Grabvarianten angehoben. Wird die neue Satung beschlossen, müssen Bürger für Beerdigungen tiefer in die Tasche greifen. „Das sind schon ziemlich enorme Anstiege“, stellte Linken-Stadtrat Roland Claus in der Bauausschusssitzung am Montagabend fest. SPD-Stadtrat Martin Kütz ergänzt: „Ich denke, das täte weh, wenn man davon betroffen ist.“