In der jüngsten Stadtratssitzung wurden neue Friedhofsgebühren verabschiedet. Stadträte sind sich uneinig über die Kosten für die Nutzung der Trauerhallen.

Neue Preise für die Kapellennutzung in Barby

„Wenn das zu teuer ist, nutzen die Hinterbliebenen möglicherweise das Angebot des Bestatters in dessen Räumen“, kritisiert Hans-Georg Buszkowiak die neuen Gebüren.

Barby. - In der jüngsten Stadtratssitzung wurde die Neukalkulation der Friedhofsgebühren und die damit verbundene Neufassung der Satzung verabschiedet. Ein Reibungspunkt waren allerdings die veränderten Gebühren zur Nutzung der jeweiligen Friedhofskapellen in der Einheitsgemeinde Barby mit ihren elf Ortsteilen.