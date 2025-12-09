Preiserhöhung Neue Preise für die Kapellennutzung in Barby
In der jüngsten Stadtratssitzung wurden neue Friedhofsgebühren verabschiedet. Stadträte sind sich uneinig über die Kosten für die Nutzung der Trauerhallen.
Barby. - In der jüngsten Stadtratssitzung wurde die Neukalkulation der Friedhofsgebühren und die damit verbundene Neufassung der Satzung verabschiedet. Ein Reibungspunkt waren allerdings die veränderten Gebühren zur Nutzung der jeweiligen Friedhofskapellen in der Einheitsgemeinde Barby mit ihren elf Ortsteilen.