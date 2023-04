Zusammen haben die Stadt Schönebeck und das Imuset eine Sonderausstellung auf die Beine gestellt. Was erwartet die Besucher der Ausstellung „Alte Wurzeln - Neue Triebe“?

Die Freiwillige Feuerwehr Schönebeck feiert dieses Jahr ihr 150-jähriges Bestehen. Was sich in 15 Jahrzehnten allein bei der Schutzbekleidung getan hat, kann ebenfalls im Imuset erfahren werden - und das ist nur ein Aspekt der neuen Sonderausstellung.

Schönebeck - Einen besseren Tag als den „Tag der Industriekultur“ hätte man wohl kaum für den Start in die neue Saison des Schönebecker Industrie- und Kunstmuseums (Imuset) wählen können – und so erfnete das Museum am Sonntag, 16. April, wieder seine Pforten für die Besucher. Auch die Sonderausstellung „Alte Wurzeln – Neue Triebe“ wurde feierlich eröffnet und den Gästen vorgestellt.