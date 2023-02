Die ersten Mieter konnten bereits in die neuen Wohnhäuser in der Karl-Liebknecht-Straße in Schönebeck einziehen. Doch ein paar Arbeiten hat die GWG noch vor sich.

Schönebeck - Wo einst die grauen Klötze, die „Junkersbauten“, standen, zeigt sich die Stadt Schönebeck jetzt von einer viel moderneren und helleren Seite. In der Karl-Liebknecht-Straße hat die Gemeinnützige Schönebecker Wohnungsbaugenossenschaft (GWG) für über zehn Millionen Euro vier neue Wohnhäuser errichtet. Begleitet wurde das Bauvorhaben in den vergangenen Monaten allerdings von Materialengpässen, Lieferschwierigkeiten und Corona-Ausfällen, was dafür sorgte, dass der Termin für die Übergabe der Wohnungen an die Mieter nach hinten verschoben werden musste.