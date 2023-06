Über Monate waren die Räumlichkeiten in der Wilhelm-Hellge-Straße 47 in Schönebeck leer. Wo einst Döner zubereitet wurden, werden jetzt vor allem außergewöhnliche Pizzen gebacken.

Schönebeck - Wer an Pizza denkt, denkt vermutlich an knusprigen Teig mit saftiger Tomatensoße und darauf Salami oder verschiedene Gemüse-Kreationen. Beim neuen Imbiss in der Schönebecker Wilhelm-Hellge-Straße gibt es zwar auch die Pizza Klassiker wie Funghi oder Hawaii, aber der Laden bringt ganz neue Kreationen in die Schönebecker Pizza-Landschaft. „Wir haben bei uns besondere Pizzen, bei denen wir Chilli-Cheese oder

Gorgonzola Sauce anstatt Tomatensauce als Bodenbelag verwenden. Das gibt es sonst nicht in anderen Läden“, erklärt Temoor Ahmad, der zusammen mit seinem Vater das Restaurant „Tasty Food“ betreibt.