Würdigung des Ehrenamtes Neujahrsempfang Bördeland: Stille Helden werden geehrt
Der Neujahrsempfang der Gemeinde Bördeland steht ganz im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements - manch einen Preisträger rührt die Auszeichnung zu Tränen.
13.01.2026, 14:00
Kleinmühlingen. - Die Lichter im Sportzentrum „Am Mühlberg“ gehen über den Köpfen der zahlreichen Besucher aus, Europes „The Final Countdown“ schallt durch die Lautsprecher. Auf einer Leinwand laufen die Höhepunkte des Jahres 2025 in einer Diashow. So beginnt am Donnerstagabend der alljährliche Neujahrsempfang der Gemeinde Bördeland.