Der Neujahrsempfang der Gemeinde Bördeland steht ganz im Zeichen des ehrenamtlichen Engagements - manch einen Preisträger rührt die Auszeichnung zu Tränen.

In diesem Jahr wurden sechs Ehrenamtliche für ihre Arbeit gewürdigt. Alle Preisträger und Laudatoren stehen zum Abschluss gemeinsam auf der Bühne: (v.l.) Hans-Georg Fabian, Siegfried Stephan, Marco Schmoldt, Gisela Ziegler, Hans-Jürgen Korn, Elmar Ziegler, Patricia Ritter, Swen Preisigke, Ines Schleinitz, Heike Gillich und Andreas Arland.

Kleinmühlingen. - Die Lichter im Sportzentrum „Am Mühlberg“ gehen über den Köpfen der zahlreichen Besucher aus, Europes „The Final Countdown“ schallt durch die Lautsprecher. Auf einer Leinwand laufen die Höhepunkte des Jahres 2025 in einer Diashow. So beginnt am Donnerstagabend der alljährliche Neujahrsempfang der Gemeinde Bördeland.