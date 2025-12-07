Der Rosenburger Weihnachtsmarkt findet seit wenigen Jahren auf dem Georgsplatz statt. Sehnsüchtig erwartet wird dann der Nikolaus, der in einem besonderen Vehikel kommt.

Der Nikolaus fuhr im Feuerwehrboot auf dem Georgsplatz vor.

Groß Rosenburg. - Da kann man sagen, was man will: Wenn der Nikolaus wie ein Popstar auf dem Georgsplatz vorfährt, ist das schon ein imposantes Bild! Der rot-weiß Gewandete steht wie der Fels in der Brandung auf dem Feuerwehrboot „Florian 99“, das wiederum per Trailer vom Mannschaftswagen vom Pfarrhaus zum Georgs-platz gezogen wird.