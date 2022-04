Notfallseelsorge: Erste Hilfe für die Seele im Salzlandkreis

Zurück an dem Ort, an dem Notfallseelsorger Peter Mages aus Barby Anfang Juli 2021 die Familie des ertrunkenen Vierjährigen betreut hat, kann der 66-Jährige wieder lächeln, hat Abstand zu den Ereignissen gewinnen können, auch durch Gespräche, die er eim Nachgang an das Geschehene führen wollte. Jetzt macht sich der Rentner für die Nachwuchswerbung stark.

Foto: Bianca Oldekamp