Wer in Schönebeck oder Staßfurt die 112 wählt, der benötigt Hilfe von Feuerwehr oder Rettungsdienst. Diese Notrufe kommen bei der integrierten Leitstelle des Salzlandkreises an. Doch immer häufiger kommt es zu versehentlichen oder missbräuchlichen Anrufen.

Tausendfach falscher Alarm in Leitstelle des Salzlandkreises

Schönebeck/Haldensleben - Wenn Anrufe in der integrierten Leitstelle des Salzlandkreises eingehen, dann handelt es sich meistens um Notfälle. Feuerwehr, Rettungswagen, Notarzt und Co. werden von hier aus alarmiert und losgeschickt. Doch in den vergangenen Monaten wurde ein „deutlicher Anstieg“ von missbräuchlichen beziehungsweise versehentlichen Notrufen registriert, teilt Marianne Bothe aus der Pressestelle des Kreises auf Volksstimme-Anfrage mit. Das belegen auch die blanken Zahlen.