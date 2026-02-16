weather schneeregen
Magdeburg, Deutschland
Nach Kritik Nur 800 Haushalte surfen mit Glasfaser in der Stadt Calbe

Auf Nachfrage räumt die Deutsche Giganetz ein, dass die Zahl der Haushalte in Calbe, die über die ultraschnellen Leitungen in das Internet kommen, deutlich geringer ist. Das ist der Stand.

Von Thomas Höfs 16.02.2026, 10:24
Die Verlegung der Glasfaserkabel in der Stadt ist weitgehend abgeschlossen.
Die Verlegung der Glasfaserkabel in der Stadt ist weitgehend abgeschlossen. Foto: Thomas Höfs

Calbe. - Die deutsche Giganetz hat zwar bereits rund 5.400 Haushalte in der Saalestadt mit Glasfaser erschlossen. Aber noch längst nicht alle sind schon mit der Glasfaser im Internet. Das ergibt sich aus der Beantwortung einiger Fragen, die die Volksstimme dem Unternehmen stellte.