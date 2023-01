Open Air: Was Besucher von „Rock am Wehr“ in Pretzien erwartet

Im Spetember findet erstmals seit 2019 wieder „Rock am Wehr“ in Pretzien bei Schönebeck statt. Dieses Jahr mit einer Änderung für die Besucher.

Pretzien - Gute Nachrichten für die Freunde handgemachter Live-Musik rockiger Gangart: In diesem Jahr wird endlich wieder das „Rock am Wehr“ in Pretzien stattfinden. Zuletzt wurde die vom Feuerwehrförderverein Pretzien organisierte Veranstaltung 2019 durchgeführt. Dann kam die Corona-Pandemie, weswegen das Open-Air-Konzert eine etwas längere Pause als die üblichen zwei Jahre einlegen musste. Am 9. September diesen Jahres ist es aber wieder soweit.