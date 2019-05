Ostelbien wird bald eine Kita weniger haben. Ein Umstand, der einige Schönebecker Stadträte bedrückt.

Hintergrund und aktuelle Zahlen Ist die Kita Schillergarten fertig, plant die Arbeiterwohlfahrt (Awo), die Einrichtung in Grünewalde zu verlassen und in die neuen Räumlichkeiten zu ziehen. Die Entscheidung, an welchem Standort der Träger seine Kita betreibt, obliegt dem Träger. Mit ihm ziehen die 31 Plätze um. Vor einem Jahr hat die CDU-Fraktion den Antrag auf das Erstellen einer Machbarkeitsstudie über Alternativen einer Kita im Stadtgebiet eingebracht – da die Schließung in Grünewalde ansteht, vor allem mit Blick auf dem ostelbischen Bereich. Die Verwaltung verweist darauf, dass auch dort genügend freie Plätze zur Verfügung stehen. Aktueller Stand Mai 2019: Pretzien Krippe 73,91 Prozent Kita 120,83 Prozent Gesamt 91,37 Prozent Ranies Krippe 116,67 Prozent Kita 47,37 Prozent Gesamt 61,35 Prozent Plötzky Krippe 104,35 Prozent Kita 63,89 Prozent Gesamt 84,12 Prozent Grünewalde Krippe 72,73 Prozent Kita 120,00 Prozent Gesamt 96,36 Prozent Zudem ist die Kapazität in der Kita Am Gänsewinkel in Felgeleben erst von 84 auf 105 Plätze erhöht worden. Und in der Kita Schillergarten wird es – neben den 31 der Awo – 29 weitere Plätzen geben, die Unternehmen der Region erwerben können. Beides ist bereits in die Bedarfs- und Entwicklungsplanung des Salzlandkreises aufgenommen. Die Auslastung in Schönebeck liegt laut Statistik der Verwaltung aktuell bei 92,28 Prozent im Gesamtdurchschnitt.(hl)

Schönebeck l Eigentlich ist alles geklärt: Die Arbeiterwohlfahrt als Träger der Kita Storchennest in Grünewalde hat beschlossen, in die Kita Schillergarten umzuziehen, wenn diese fertig ist. Aus Platzgründen und aufgrund des hohen Sanierungsbedarfes – Erzieher und Kinder leben seit gut 20 Jahren mit dem Provisorium Container.

Und eigentlich auch nicht. Denn die anstehende Schließung der ostelbischen Kita bewegt die Gemüter noch immer. Vor allem die Stadträte aus diesem Teil Schönebecks appellieren immer wieder an die Verwaltung, die Auslastung im Blick zu haben und eine neue Kita nicht auszuschließen, wie jüngst wieder im Stadtrat.

So auch Ralf Schneckenhaus (Linke). „Die Machbarkeitsstudie sollte einst belegen, dass in Ostelbien – speziell in Elbenau/Grünewalde – weiterhin Kitas vorgehalten werden müssen. Die Verwaltung hat Gründe gefunden, um das Argument zu entkräften“, so der Stadtrat aus Pretzien zum Verweis auf freie Plätze. Die aktuellen Zahlen aber würden zeigen, dass Kitas an der oberen Kante gefahren werden: In den ostelbischen Einrichtungen gebe es in Krippe oder Kindergarten eine Auslastung über 100 Prozent. „Machen Sie das mit Ihrem Auto auch so“, fragte Ralf Schneckenhaus. Für ihn ist klar: „Daraus resultiert der hohe Krankenstand unserer Erzieher. Sie arbeiten auf Anschlag. Aber damit werden wir unseren Kindern nicht gerecht.“ Die Ranieser Einrichtung sei von der Stadtverwaltung tot geschrieben worden. Ein freier Träger hat „Knud Sonnenschein“ übernommen, nun gebe es in der Krippe sogar ein Kind mehr die Platzzahl vorsieht.

Kein Bedarf für neue Kita

„Das kann ich so nicht stehen lassen“, meldete Oberbürgermeister Bert Knoblauch (CDU) Widerspruch an. Es werde nicht auf Verschleiß gefahren. Eine zeitweise Überbelegung sei normal und mit der Fachaufsicht abgestimmt. Für eine neue Kita sei der Bedarf einfach nicht da – auch da die Kita Felgeleben nun mehr Plätze vorhält und die Kita Schillergarten gebaut wird. Man werde den weiteren Bedarf aber im Blick behalten.

Eine Bürgerversammlung in Elbenau vor gut 20 Jahren brachte in diesem Zusammenhang Mark Kowolik an. Bei dieser sei verkündet worden, dass die Kita Elbenau geschlossen wird – aber die Kita Grünewalde solle bleiben, hieß es. „Viele Eltern sind bewusst dort hingezogen, weil sie so kurze Wege nach Magdeburg zur Arbeit haben“, ist der fraktionslose Stadtrat überzeugt. Nun sei die Botschaft: Wohnen in Grünewalde, aber arbeiten, Kinder betreuen lassen und einkaufen woanders. Elbenau und Grünewalde müssten attraktiv bleiben – das jetzt sei der falsche Weg.

Weiter kämpfen

Wieder meldete sich Bert Knoblauch. Das sei keine Entscheidung gegen Elbenau und Grünewalde. „Wir schließen doch nicht aus, dass dort bei Bedarf eine Kita hinkommt“, so der Stadtchef. „Doch wir als Stadt sehen keinen Bedarf und haben keine Investmittel.“

„Ich werde weiter dafür kämpfen, auch wenn es momentan schlecht aussieht“, betonte Stadträtin Marlis Ekrutt aus Grünewalde. Die Kita Storchennest gebe es seit mehr als 60 Jahren. Sie ärgert sich, dass die Awo als Träger dort nun aussteigt und sich von der Städtischen Wohnungsbaugesellschaft, die die Kita Schillergarten baut, hat „locken lassen“. Im Stadtrat verlas sie einen Brief der siebenjährigen Leah Apelt aus Grünewalde. Sie bittet, dass weiter gekämpft werde, dass die Kita dort bleibt.

Thoralf Winkler (Bündnis 90/Die Grünen) erinnerte daran, dass in Grünewalde Teile der Kleingartenanlage zurückgebaut würden und dass somit Bauplatz für eine Kita entstehe. Er vermisse in der Vorlage der Verwaltung das Aufführen dieser Perspektive, sagte der Stadtrat aus Elbenau. Das wäre ja eine Option, wenn dann der Bedarf da sein sollte.