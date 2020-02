Die Garagen an der Paulstraße in Schönebeck sollen sehr viel teurer werden. Foto: Jan Iven

Der neue Eigentümer von 150 Garagen in Schönebeck fordert sehr viel mehr Geld.

Schönebeck l Die rund 150 Nutzer der alten Garagen an der Paulstraße sind stinksauer. Viele ältere Pächter haben die Parkmöglichkeiten in den 1960er Jahren sogar noch selbst mit errichtet. Und nun sollen sie plötzlich innerhalb einiger Wochen 3.000 Euro zahlen, wenn sie weiter pachten möchten. Ansonsten laufen die alten Pachtverträge aus. Zumindest wird es so in einem Schreiben angekündigt, dass sie vom neuen Eigentümer des Garagenhofes erhalten haben. Mehrere Nutzer, die bisher nur rund 75 Euro im Jahr an Pacht bezahlt hatten, haben sich nun wütend an die Volksstimme gewandt.

Was war passiert? Die Städtische Wohnungs Bau GmbH (SWB) hatte die Garagen im November 2019 an einen neuen Eigentümern aus Bayern verkauft. Im Dezember teilte der neue Eigentümer, der unter anderem einen mobilen Getränkestand für Cocktails betreibt, den alteingesessenen Pächtern mit, dass er die Garagen umfangreich sanieren möchte. „Wir wollen mit ihrer Unterstützung den schönsten und sichersten Garagenhof mit dem besten Service in ganz Schönebeck anbieten“, heißt es in dem Schreiben, das der Volksstimme vorliegt.

Garagen sollen teuer saniert werden

Unter anderem soll die Dachpappe durch ein Blechdach ersetzt werden. Zudem sollen die Garagen neu verputzt und gestrichen werden. Um die Sicherheit zu erhöhen, soll der Garagenhof mit Videokameras überwacht werden. Die Pächter sollten sogar schon eine Einverständniserklärung für die Überwachung unterschreiben.

„Das Gesamtbild wird sich durch die Maßnahmen erheblich verbessern, von dem jeder Eigentümer profitiert“, verspricht der Eigentümer im Schreiben. „Dafür möchten wir Sie bitten, eine Einmalzahlung von 3000 Euro bis zum 31.01.2020 zu überweisen.“

Bei den Pächtern hat diese Forderung für Entsetzen gesorgt. Ein Nutzer sagte der Volksstimme, dass er auf keinen Fall so viel Geld ohne Sicherheit auf ein Privatkonto überweisen werde. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass der Eigentümer immer wieder neue Forderungen stelle oder sich im schlimmsten Fall sogar mit dem Geld davonmache. Es gebe auch keine Sicherheit, dass die Summe wirklich für die Sanierung der Garagen verwendet werde.

Miete statt Pacht

Gleichzeitig bietet der neue Eigentümer den langjährigen Pächtern aber auch eine Alternative an: Sie können ihren alten Pachtvertrag auslaufen lassen und die Garage ab April für 50 Euro im Monat mieten. Macht 600 Euro Miete im Jahr anstatt wie bisher rund 75 Euro Pacht im Jahr (fehlerhaft steht in den Verträgen „50,00 Euro in Worten: fünfundzwanzig Euro“). Für viele Nutzer, die seit Jahrzehnten die günstige Pacht gewohnt sind, ist das allerdings keine Alternative.

Enttäuscht zeigte sich eine Pächterin von der SWB. Das kommunale Unternehmen gebe sich sonst viel Mühe, etwas für Schönebeck zu erreichen, sagte die Frau, die ihren Namen nicht in der Volksstimme lesen möchte. Doch mit dem Verkauf habe die SWB die Pächter im Stich gelassen.

Die SWB bestätigte, dass sie die Garagen verkauft hat. Offenbar sah man sich im Unternehmen außer Stande, die Garagen zu sanieren. „Der Garagenkomplex ist in einem sehr schlechten Zustand, da die Pächter überwiegend seit langer Zeit nichts gemacht haben und wir für eine Jahrespacht von 75 Euro auch nicht in der Lage waren“, teilte SWB-Geschäftsführerin Sigrid Meyer auf Nachfrage der Volksstimme mit. Nähere Angaben, etwa zum Verkaufspreis, wurden nicht gemacht. Der neue Eigentümer habe allerdings vor, die Garagen instandzusetzen, so die SWB-Geschäftsführerin.

Der neue Eigentümer war auf Nachfrage der Volksstimme nicht zu erreichen.

Die bisherigen Pächter haben auch gar kein Interesse daran, dass die Garagen aufwendig saniert werden, wie sie sagen. Ihnen reiche es in der Regel, einen mehr oder weniger trockenen Platz zu haben, an dem sie ihr Auto oder andere Gegenstände abstellen können. Ein matschiger oder vermüllter Weg störe sie nicht.

„Viele Pächter lassen ihre Verträge nun auslaufen und werden die Garagen auch nicht mieten“, sagte Bernd Palm, Vorsitzender des Garagenvereins Paulstraße. Es gebe auch noch andere Garagen in Schönebeck. Die Mitglieder des Vereins haben sich nun an einen Anwalt gewandt, der das Auslaufen ihrer Verträgen mit einem Widerspruchsschreiben stoppen soll. „Das Formblatt dafür bekommen die Leute bei mir“, sagte Bernd Palm. Viele Pächter hätten jedoch die Nase voll, sagte er. Viele von ihnen hätten ihre Verträge bereits auslaufen lassen.