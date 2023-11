Schönebeck. - Jeder siebte Euro, den die Menschen in Deutschland im vergangenen Jahr für Lebensmittel, Elektronik, Möbel und Bekleidung ausgaben, landete in den Kassen des Onlinehandels. Das hatte der Spiegel Anfang des Jahres herausgefunden. Das bedeutet, dass dadurch auch deutlich mehr Pakete ausgeliefert werden mussten. Doch gerade die Art, wie die Zusteller dies tun, sorgt für Kopfschütteln. Im Fokus dabei, wo die Pakete abgelegt werden und wie dabei mit den umgegangen wird. In Schönebeck liefern neben Hermes und DHL auch der Deutsche Paketdienst (DPD) aus.

Einige Erfahrungen

In den sozialen Netzwerken tauschten Schönebecker ihre Erfahrungen mit Paketbote aus. Das Hauptmerkmal dabei ist, dass nicht richtig ausgelieferte Pakete beim Empfänger viel Ärger und Frust zurücklassen. Ein Nutzer berichtet, dass das Paket bei jemandem abgegeben sein sollte, der seit Jahren tot sei. Erst nach langem telefonieren, gab es das Geld zurück.

Bei einem anderen Beispiel klingelte der Bote, stellte dann das Paket vor die Tür und verschwand. Einem weiteren Bericht zufolge, wurde das Paket zugestellt und an einen Hausmitbewohner übergeben. Der Empfänger ging alle Nachbarn ab, keiner hatte es entgegengenommen. Nach fünf Wochen und der Vorlage eines ärztlichen Nachweises, dass der Empfänger wirklich nicht zu Hause war, wurde mit dem Anwalt gedroht. Das zeigte Wirkung, und das Geld wurde zurückerstattet.

Ein weitere Nutzer erzählte, dass Pakete (auch mit Glas) auf den Balkon geworfen wurden oder der Paketbote es beim Nachbarn unter das Dach legte. Erst nachdem der Empfänger ein Bild bekam, wo der Ablageort war, konnte es gefunden werden. Andere Ablageplätze waren Terrassen, eine Blumenrabatte und sogar die Mülltonne des Empfängers. Wurden in diesen Beispielen die Sendungen gefunden und übergeben, gibt es auch Berichte, in denen die Pakete nicht mehr vor der Haustür lagen oder bei keinem Nachbarn aufgefunden werden konnten.

Vorgaben der Paketlieferer

DHL, Hermes und DPD haben für die Auslieferung von Paketen Vorgaben. „Es ist unser Anspruch, alle Sendungen so sicher und zuverlässig wie möglich auszuliefern“, versichert Anke Blenn von der Pressestelle der Deutschen Post. Laut ihren Angaben sei es das Ziel, das Paket beim ersten Zustellversuch zu übergeben. Jeder weitere Versuch bedeute immer einen zusätzlichen Aufwand und keine Erleichterung für die Zusteller. „Wird der Empfänger jedoch nicht persönlich angetroffen, versuchen unsere Kollegen dann alternativ, die Sendung in der direkten Nachbarschaft bei einem Ersatzempfänger auszuliefern oder zur Abholung in einer nahe gelegenen Partner-Filiale oder Packstation zu hinterlegen“, führt die Pressesprecherin weiter aus. Dieses Verfahren funktioniere reibungslos.

Eine weitere Möglichkeit sei, dass das Paket an einem sicheren Ablageort auf dem Grundstück des Kunden zu hinterlegen. Dazu müsse ein offizieller Ablagevertrag geschlossen werden. Grundsätzlich liege es weder im Interesse des Kunden, noch in dem der Deutschen Post, dass Empfänger ihre Sendungen nicht auf dem gewünschten direkten Weg erhalten, so die Pressesprecherin abschließend.

Hermes Unternehmenssprecher Friedemann König gibt an, dass Zusteller angehalten sind, vier Versuche zu unternehmen. „Trifft ein Zusteller, den Empfänger nicht an, wird dieser in der Regel versuchen, eine Nachbarschaftszustellung vorzunehmen“, erläutert Friedemann König weiter. Der Unternehmenssprecher verweist in diesem Zusammenhang auf die Möglichkeit, einen Wunschablageort vorher zu definieren. Dieser solle frei zugänglich, sicher und wettergeschützt sein. Insgesamt sind 15 Hermes-Zusteller in Schönebeck unterwegs, die feste Touren haben.

Für DPD sind vier Fahrer im Einsatz, die standardmäßig zwei Zustellversuche unternehmen. „Am nächsten Werktag versucht der Zusteller erneut, das Paket zuzustellen“, erklärt Unternehmenssprecher Marian Pawelka, falls die erste Paketübergabe nicht klappt. Der Empfänger werde mittels einer Nachricht im Briefkasten jeweils über den Status informiert.

Sollten Empfänger nicht wie gewünscht ihr Paket erhalten haben, so versichern die drei Pressestellen, dass der Kundenservice sich über die Beschwerden kümmern werde. Alles, was die Empfänger übermitteln müssen, ist die jeweilige Sendungsnummer. „Generell gibt es im Großraum Schönebeck aktuell keine Auffälligkeiten oder Beschwerden unserer Kunden zur Zustellqualität“, gibt Anke Blenn an.