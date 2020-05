So oder so ähnlich sehen die DHL-Packstationen aus. In Schönebeck ist jetzt eine dritte hinzugekommen. Symbolfoto: Daniel Karmann/dpa

Bereits zwei Paketautomaten der Deutschen Post DHL gibt es in Schönebeck. Nun ist noch ein dritter dazugekommen.

Schönebeck (vs) l Schönebeck hat einen dritten DHL-Paketautomaten. Wie die Pressestelle der Deutschen Post DHL in Berlin am Freitag mitteilt, ist ab sofort ein neuer Automat in der Magdeburger Straße 238 (beim Aldi-Markt) nutzbar.

An der DHL Packstation mit 101 Fächern können kontaktfrei und durchgängig Sendungen von registrierten Kunden empfangen oder verschickt werden. In Schönebeck gibt es bereits an der Schillerstraße 5 und der Moskauer Straße 18 jeweils einen Automaten.