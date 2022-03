Bahnhof Parken schon erlaubt: Aber es fehlt noch ein „Stempel“

In dieser Woche soll der Stadtrat Calbe die Verkehrsflächen am Bahnhof Ost widmen. Das habe die Kommune beim Kauf der Flächen von der Bahn einst so vereinbart, hieß es im Bauausschuss zur Begründung.