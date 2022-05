Pegel der Elbe bei Schönebeck und Barby steigt

In den vergangenen Tagen stieg der Pegelstand der Elbe bei Schönebeck kontinuierlich an. Deutet sich ein Hochwasser an?

Der Salzblumenplatz in Schönebeck befindet sich direkt an der Elbe. Der Pegel des Flusses ist in den vergangen Tagen merklich angestiegen.

Schönebeck/Barby - In den vergangen Tagen ist der Pegel der Elbe immer weiter angestiegen. So lag der Wasserstand am Mittwoch gegen Mittag – gemessen in Barby – bei 4,10 Metern. Fünf Tage zuvor, also am 18. Februar, lag der Pegel noch bei bei 3,13 Metern. Ein Grund zur Sorge?