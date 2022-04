Pen and Paper in Schönebeck: Abenteuer mit Papier, Stift und Würfelbecher

Pen and Paper: Eine Mischung aus Rollen- und Gesellschaftsspiel. Das wird ab Ende Oktober im Schönebecker Treff angeboten. Dabei schlüpfen die Spieler in fiktive Rollen und erleben spannende Abenteuer.

Beim Pen and Paper erleben Spieler Abenteuer durch Erzählung und können diese aktiv mitgestalten. Im "Treff" in Schönebeck soll nun eine Spielergruppe entstehen.

Schönebeck - Ganz neue Welten kennenlernen und das „Normale“ hinter sich lassen? Das geht bald im Soziokulturellen Zentrum Treff. Dort ruft Christian Meinel nämlich eine Pen and Paper-Gruppe ins Leben. Doch was genau ist eigentlich Pen and Paper? Im Grunde handelt es sich dabei um ein Rollenspiel, in dem die Teilnehmer ein Abenteuer durch Erzählungen des Spielleiters erleben. Durch ihre Entscheidungen und Taten können sie es aber aktiv und in großem Maße mitgestalten.