Zu einem tödlichen Unfall ist es Samstagmittag in Schönebeck gekommen. Eine Person wurde von einem Zug erfasst.

Person in Schönebeck von Zug erfasst

Tödlicher Unfall in Schönebeck: Eine Person ist nahe der Frohser Brücke von einem Zug erfasst worden. Feuerwehr, Rettungsdienst und ein Notarzt sind im Einsatz.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Schönebeck - Zu einem tödlichen Unfall ist es Samstagmittag, gegen 13 Uhr, in Schönebeck gekommen. Eine Person in nahe der Frohser Brücke beziehungsweise der Straße Am Stremsgraben von einem Zug erfasst worden. Mehrere Rettungswagen, ein Notarzt sowie die Einsatzkräfte der Schönebecker Feuerwehr waren vor Ort im Einsatz.