Selbst erzeugte Energie spart langfristig Geld und entlastet den kommunalen Haushalt. Investitionen in Solarzellen sind daher in Calbe geplant.

Calbe. - Im kommenden Jahr will die Saalestadt mehr auf erneuerbare Energien setzen. Zwar gibt es in der Einheitsgemeinde schon eine ganze Reihe von Energieerzeugern, die aus erneuerbaren Energien Strom in das Netz einspeisen. Die Kommune gehört bislang allerdings nicht dazu.

Das soll sich im kommenden Jahr ändern. Bürgermeister Sven Hause (parteilos) hatte im vergangenen Jahr von Fachleuten untersuchen lassen, ob sich die Investition in erneuerbare Energien für die Kommune lohnen könnte. Das Ergebnis stellte er im vergangenen Jahr vor. Es war eindeutig. Vor allem auf den Gebäuden, in denen viel Strom tagsüber benötigt wird, lohne sich die Anschaffung einer Photovoltaikanlage. Wenn der erzeugte Strom selbst verbraucht und damit genutzt werde, kann die Stadt hier sehr viel Geld sparen. Denn inzwischen produzieren Solarzellen den Strom zu einem Preis wie in einem großen Kraftwerk, wenn die Anschaffungskosten über die gesamte Laufzeit betrachtet werden.

Zwei Anlagen im Etat geplant

Um Fördermittel wollte sich Sven Hause damals bemühen, um die Photovoltaikanlagen aufbauen zu können. Undenkbar war noch vor einem Jahr, dass die Stadt die Anlagen selbst finanziert. Das hat sich inzwischen geändert. Nach der Entschuldung der Stadt durch das Land, kann sich die Kommune die Investition leisten. Zwei Photovoltaikanlagen sind bei der Etatplanung für das kommende Jahr berücksichtigt worden. Dabei soll die Lessingschule demnächst auf dem Dach das Sonnenlicht umwandeln. Geplant sei hier der Aufbau der Anlage auf dem Dach der Sporthalle, kündigte Sven Hause bei der Besprechung des Haushaltes an. Eine zweite und größere Anlage wird auf dem Dach des Freibades geplant. Eine Investition mache hier vor allem Sinn, sagte der Bürgermeister in der Vergangenheit, weil das Freibad eines der großen Stromverbraucher in den warmen Monaten innerhalb der Kommune ist. Pumpen wälzen hier permanent das Badewasser um und reinigen es, wenn es durch Filter fließt. Das kostet jede Menge Strom. Kann die Kommune hier einen großen Teil der benötigten Energie selbst erzeugen, dürfte die Freibadsaison für die Kommune noch günstiger werden. Denn unterm Strich ist das Freibad für die Stadt ein Zuschussgeschäft. Nur einen kleinen Bruchteil der Kosten übernehmen die Besucher mit ihrem Eintrittspreis.

Dabei rechnet sich das Freibad für die Kommune auch nur, wenn es ein warmer Sommer mit vielen Sonnentagen ist. Nur dann, wenn sich das Freibad regelmäßig füllt, hält sich für die Stadt der Aufwand in Grenzen. Zusammen sollen die beiden Photovoltaikanlagen rund 110.000 Euro kosten, heißt es im Etatplan.

Energie für das Rathaus

In den kommenden Jahren dürfte sich der Ausbau noch fortsetzen. Auch auf dem Rathaus selbst würde sich eine Photovoltaikanlage lohnen, hatte der Bürgermeister bereits ausrechnen lassen. Die müsste für einen Effekt nicht mal besonders groß sein. Es würde reichen, wenn ein wesentlicher Teil des täglich benötigten Stroms selbst erzeugt werden könnte. Dabei sind die Anlagen vor allem vom Frühling bis in den Herbst hinein sehr leistungsstark.

Leuchten umgebaut

Dennoch macht eine Investition in Photovoltaik Sinn. Die Anlagen rechnen sich schneller, so lange der Strompreis auf den bisherigen Rekordhöhen verbleibt. Auch die Stadt muss inzwischen für den Strom deutlich mehr bezahlen. Die Erhöhung der Energiepreise wirkt sich auch auf den kommunalen Haushalt aus. Dennoch hat es die Stadt im vergangenen Winter bereits verstanden, noch sehr viel sparsamer mit der Energie umzugehen. Die Heizungen in den öffentlichen Gebäuden wurden dazu überprüft und angepasst. Außerdem hat die Stadt inzwischen jede Menge Straßenlampen auf moderne Leuchtdioden umgebaut. Die modernen Lampen sind deutlich sparsamer mit der Energie, weil sie nicht mehr so viel davon in Wärme umwandeln. Dennoch bleibt die Stadt energetisch ein Großverbraucher.

Mit eigenen Photovoltaikanlagen macht sich die Kommune in den kommenden Jahrzehnten unabhängiger von der Entwicklung des Strompreises. Selbst wenn die Energiepreise in der Zukunft wieder sinken, macht sich eine Investition immer noch bezahlt.