Schönebeck - „Es war schon etwas anstrengend“, berichtet Sebastian Bartsch bei der Ankunft in Schönebeck. Doch nicht die Tour selbst war es, die ihn anstrengte. Vielmehr war es der Terminplan, der vorsah, zu bestimmten Zeiten an den Zielen zu sein. Nichtsdestotrotz hat Sebastian Bartsch die Pilgerreise sehr viel Freude gemacht. Der Pfarrer der Kirche Hettstedt hat sich mit um die Organisation der Pilgerreise gekümmert. „Wir sind nicht das erste Mal in Schönebeck“, so Bartsch. Die Freude darauf, diesen Abschnitt der Reise zu erreichen, war also schon da.

