Plötzlich Fußgänger? Probleme beim Führerscheinumtausch im Salzlandkreis

Schönebeck/Staßfurt - Wenn der 65-jährige Manfred Brahms (Name geändert) aus einem Ort im Altkreis Schönebeck mit seinem Auto in eine Kontrolle der Polizei geraten sollte, dann muss er hoffen, dass die Beamten mit sich reden lassen. Denn wenn die Polizisten seinen Führerschein in Augenschein nehmen sollten, dürften diese davon ausgehen, dass sich Manfred Brahms ohne eine entsprechende Fahrerlaubnis hinters Steuer gesetzt hat – was eine Straftat ist. Dabei geht das alles auf einen Fehler zurück. Einen Fehler beim Umtausch seines alten Führerscheins auf den neuen im Kartenformat.