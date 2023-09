Marokko wird am Freitagabend von dem schwersten Erdbeben seit Jahrzehnten erschüttert. Die Schönebeckerin Micheline Werner hält sich derzeit in dem Land auf und berichtet, wie sie die Katastrophe erlebt hat.

Agadir/Schönebeck - Über 2000 Menschenleben hat das Erdbeben in Marokko am Wochenende gekostet. Hinzu kommen unzählige verletzte und vermisste Personen, in einigen Städten und Dörfern ist die Zerstörung gewaltig. „Es war beängstigend. So ein Erdbeben, das kennt man ja nicht“, berichtet die Schönebeckerin Micheline Werner, die sich derzeit in Marokko aufhält, um dort Urlaub zu machen. Wie hat sie die Katastrophe miterlebt?