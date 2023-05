Die Qualität der Gewässer im Salzlandkreis wird nicht bei allen Seen kontrolliert. Der Betreiber, die Elbaue Naherholungsgesellschaft, lässt die Qualität dennoch jährlich überprüfen. Mit positiven Ergebnis

Im Kolumbussee in Plötzky wird die Badequalität kontrolliert, obwohl das nicht vorgeschrieben ist.

Schönebeck - „Die Qualität der Seen wird jedes Jahr regelmäßig kontrolliert. Es war immer alles in Ordnung“, teilt die Elbaue Naherholungsgesellschaft auf Anfrage mit. Dort steht der Eröffnung der Badesaison nichts im Wege. Die entsprechende Kontrolle wird in der Regel im Mai und Juni im Auftrag des Betreibers durch die Gesundheitsbehörde des Salzlandkreises durchgeführt.