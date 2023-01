Podcast: Lokale Persönlichkeiten und ihre Sichht auf Schönebeck

Ines Grimm-Hübner war am Montag der fünfte Gast beim Podcast „Denk ich an Schönebeck“ von Christian Meinel. Die Schönebeckerin erzählte dabei, was die Stadt und die Menschen für sie bedeuten und was sie sich für die Zukunft wünscht.

Schönebeck - „Denk ich an Schönebeck“ ist nicht nur der Titel, den Christian Meinel für den vom Soziokulturellen Zentrum Treff produzierten Podcast gewählt hat. Es sind auch die einleitenden Worte, die den Aufhänger für einen kurzen fünfminütigen Monolog geben. 52 Menschen, die in Schönebeck wohnen und/oder arbeiten, werden dabei zu Wort kommen. Was ist Schönebeck für sie? Was verbinden sie mit Schönebeck? Was wünschen sie sich für die Stadt? Das sind nur drei Dinge, die Christian Meinel dabei erfahren möchte. Er will möglichst die positive und die negative Seite abbilden. „Was ist für sie der schönste Ort in Schönebeck, was ist der hässlichste“, ist ein Beispiel für beide Seiten. Ab Donnerstag, 26. Januar, wird er zu hören sein. Fünf Minuten soll eine Folge ungefähr lang sein.