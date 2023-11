Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Calbe. - Wegen Baustellen und einer Straßensperrung in der Calbenser Ortsdurchfahrt gibt es aktuell ein größeres Verkehrsaufkommen in der Innenstadt. Der Polizei war in den vergangenen Tagen aufgefallen, dass die Verkehrsbelastung vor allem im verkehrsberuhigten Bereich in der Innenstadt größer geworden ist. Zudem hatte der Calbenser Regionalbereichsbeamte André Bellmann beobachtet, dass viele Fahrzeuge schneller als mit der erlaubten Schrittgeschwindigkeit unterwegs seien.