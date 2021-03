Nahe Hoym und Nachterstedt wurde eine Radfahrerin von einem LKW erfasst.

Hoym (vs) l Auf der L75 zwischen der Ortslage Hoym und Nachterstedt ist am Freitagvormittag gegen 9.26 Uhr eine Frau von einem LKW erfasst und getötet worden.



Nach ersten Erkenntnissen und Zeugenaussagen, befuhr der 40-jährige LKW-Fahrer die L75 in Richtung Nachterstedt und beabsichtigte an der Anschlussstelle Hoym die A 36 in Richtung Goslar zu befahren. Dabei erfasste er beim Rechtsabbiegen die 66-jährige Radfahrerin.



Die Radfahrerin verstarb noch an der Unfallstelle. Der LKW-Fahrer erlitt einen Schock und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache wurden durch die Verkehrsermittler der Polizei aufgenommen.